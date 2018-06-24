ÖZLEM DOĞANER

"Kime oy vereceksin?" İki ay boyunca günde en az bir kişiden bu soruyu duymuşsunuzdur. İşte bu soruya yanıt vermek için bugün sandığa gidiyoruz.

Bizim bu "bir" oyumuz için ittifaklar kuruldu, meydanlara çıkıldı, vaatler anlatıldı, şarkılar yapıldı, reklamlar çekildi, tartışıldı, gülündü. Her aday kendi üslubu, kendi vizyonuyla planlarını anlattı.

Biz bu seçim havasını solurken, ülkemiz PKK, FETÖ gibi teröristlerle ve ekonomik tetikçilerle mücadeleyi sürdürmeye devam etti. Küresel ticaret savaşları patlak verdi. Yani ortam durmaya, yakıp yıkmaya çok müsait değil. İşte böyle bir ortamda ve iki aylık maratonun sonunda nasıl bir geleceğe oy vereceksiniz? Söz hakkınızı kullanırken, dünyayla rekabet eden ekonomi, çağı yakalayan teknoloji, artan yatırım, katma değeri yüksek üretim yani küresel güç olma yolunda ilerleyen büyük Türkiye isteğinizi diri tutun. Çünkü bu ülkenin durmadan koşmaya ihtiyacı var.

Seçimimiz ülkemize hayırlı olsun.