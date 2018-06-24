ÖZLEM DOĞANER

Sadece sporun değil ekonominin de kalbi bugünlerde Rusya'da yapılan Dünya Kupası'nda atıyor. Rusya, dünyanın spor amaçlı gezen turistlerinin en fazla ilgi gösterdiği şampiyonaya 14 milyar dolar yatırım yaptı. Muhtemelen Rusya ekonomisi için zararına bir organizasyon olacak.

Ancak Batı'nın 2014 yılından bu yana ekonomik ambargo uyguladığı ülkeye, bir milyonu aşkın turistin gitmesi ve ekranlardan dünyaya ulaşması büyük bir kazanım.

Rusya'da kazanan kim?

Geçtiğimiz günlerde onuncu uçuş noktası Krasnodar'ı açan, Rusya'ya uluslararası uçuşlarda en çok kullanılan havayolu şirketi THY... Havayolu deyince bir notu aktaralım. Rusya, havalimanlarını yeniliyor. En dikkat çeken şirket ise Türk firması Limak. Rostov, Volgagrad, Habarovsk gibi havalimanlarının terminallerini üstlenen Limak, son olarak Kazakistan sınırındaki Çelyabinsky havalimanının terminalini yapacak.

Proje Rusya için oldukça önemli çünkü Putin, 2020 yılında Çelyabinsky kentinde BRIC toplantısını yapacak.

Art arda bir Türk şirketinin bu ihaleleri alabilmesinin ardındaki güç ise muhakkak dünyanın en büyük havalimanının yapımına imza atıyor olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk inişi yaptığı 3'üncü Havalimanı henüz tamamlanmadan dünyaya referans olmaya devam edecek gibi görünüyor.