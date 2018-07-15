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ÖZLEM DOĞANER
15 Temmuz 2018, Pazar SÖZÜN ÖZÜ ÖZLEM DOĞANER

Dünya Kupası’nı kim kazandı?

Bugün dünya spor endüstrisinin en çok izlenen finali gerçekleşecek. Spor endüstrisinin dünya üzerindeki değeri 1.5 trilyon doları aştı. Bir örnekle bugün ABD'de spor endüstrisi, Hollywood sektöründen 7 kat daha büyük bir sektör. Bir milyarı aşkın kişinin ekranlarından izleyeceği, biletleri kupa tarihinde ilk kez bin dolar sınırını aşan maçı Fransa mı Hırvatistan mı kazanır? Siz tartışırken şampiyon, kasasına 38 milyon dolar koyacak, kaybeden ise 28 milyon dolarla evine dönecek. Evsahibi , turizmden 4 milyar dolar kazandı. Sadece final maçının ekonomiye etkisinin 2 milyar doları bulması bekleniyor. Asıl kazananın Rusya olduğu açık. Batı 2014 yılından bu yana ekonomik ambargo uyguluyor. Ama zirvesinde liderler Rusya'daki maçları izliyor. Sporun gücü yadsınamaz. Önümüzdeki dönemde bu büyük pastadan daha fazla pay almanın yolu, spor yatırımcılarını da Türkiye'ye çekmek. Avrupa, ABD en ünlü takımlarını boş yere yabancı patronlara satmadı. Artık biz de futbolda borç yerine kaynak konuşmalıyız.

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