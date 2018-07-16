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Son Dakika: 'de kurultay krizi büyüyor

Son dakika haberi... 'de kurultay krizi büyüyor. CHP milletvekili , "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı. Delegeler koşarak imza atmaya gidiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 11:23
Son Dakika: CHP'de kurultay krizi büyüyor

'de kurultay krizi giderek büyüyor. CHP milletvekili 'den flaş açıklama... "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. İmzalar toplanmaya başlandı. Delegeler koşarak imza atmaya gidiyor"

PARTİ TÜZÜĞÜNE GÖRE TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

CHP'de genel başkan Kılıçdaroğlu muhalifleri harekete geçti. CHP milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü yaptı ve imzaların toplanmaya başladığını kaydetti. Peki, parti tüzüğüne göre kurultay süreci nasıl işleyecek? Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu süre içinde (Parti tüzüğüne göre) olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.

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Son Dakika: CHP'de kurultay krizi büyüyor
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