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: ’de Kurultay için ilk imza bugün

haberi...'de dananın kuyruğu kopuyor. Lider değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla noter aracılığıyla imza toplamak için 15 günlük süre bugün ’da yapılacak basın toplantısıyla başlayacak.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 09:40
Son dakika: CHP’de Kurultay için ilk imza bugün

Bir il, bir ilçe başkanı, bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir Parti Meclisi (PM) üyesi ile kadın ve gençlik kollarından birer yöneticinin temsilen hazır bulunacağı basın toplantısında çağrı metni okunması bekleniyor.

625 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR

Hürriyet'in haberine göre; parti tüzüğünün 48'inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

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Son dakika: CHP’de Kurultay için ilk imza bugün
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