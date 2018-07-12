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: karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak

haberi... ’nin cumhurbaşkanı adayı , kurultay tartışmalarına ilişkin sessizliğini bugün bozacak.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:57
Son dakika: CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak

İnce'nin yapacağı açıklamanın ardından kendisini destekleyenlere "Kurultay için imzaları toplayın" diye çağrıda bulunacağı belirtiliyor.

"NOTERE BAŞVURACAK..."

İnce'ye yakın partililerin, bugüne kadar 600'e yakın delegeden olağanüstü kurultay için imza atma sözü aldığı, notere başvuracakları ve olağanüstü kurultay için süreci başlatacakları kaydedildi.

"BEN İMZA TOPLAYACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun ise ODTÜ ve iki bağımsız kuruluşa yaptırdığı seçim analizlerinin tamamlanmasının ardından yerel seçimler için start vereceği öğrenildi.
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada önlerinde duran öncelikli görevin yerel seçimlere hazırlanmak olduğunu ifade ederken, " "Biz yolumuza bakıyoruz. Ben imza toplanacağına ihtimal vermiyorum. Parti tabanı, parti içi yarış değil iş istiyor. Örgütü seçime hazırlamayı bekliyor herkes" dedi..

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Son dakika: CHP karıştı! İnce kurultay çağrısı yapacak
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