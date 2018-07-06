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CHP-HDP ilişkisini reddetti ama...

seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde HDP'lilerin desteğini alan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin terör örgütleriyle birlikteliği eleştirisini hazmedemedi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 17:44
Muharrem İnce CHP-HDP ilişkisini reddetti ama...

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi emanet oylarla barajın üzerine taşıyan CHP'ye yönelik bir takım eleştirilerde bulunmuştu.

HAZMEDEMEDİ, TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerini hazmedemeyen , Twitter'dan yanıt verdi. seçimleri sürecinde Güneydoğu'da HDP'lilerin mitingine katılarak verdiği desteği görmezden gelen İnce, "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'nin terör örgütleriyle birlikteliğini eleştirerek, "CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'liyi, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz. CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa bölücü örgütle anamuhalefet partisi arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp esas haline dönüşecektir" demişti.

DEMİRTAŞ'A DA TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Seçim sürecinde muhafazakar kesimden oy toplamak için çeşitli rollere bürünen Muharrem İnce, HDP'lilerden de oy toplamak için Demirtaş'ın serbest bırakılması vaadinde bulunmuştu.


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Muharrem İnce CHP-HDP ilişkisini reddetti ama...
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