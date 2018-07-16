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Son Dakika: 'cü sanıklar hakim karşısına çıktı

Son dakika haberi... Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüphelisi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:46
Son Dakika: FETÖ'cü sanıklar hakim karşısına çıktı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa merkezli 9 ilde 28 farklı adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütle bağlantılı olduğu bilinen çeşitli kurum ve kuruluşlarda farklı dönemlerde yönetici olarak çalıştıkları tespit edilen şahısların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 'yı kurtarma operasyonuna da katıldıkları tespit edildi. 14 şahıs emniyetteki ilk işlemlerinin ardından halim karşısına çıkarıldı. Şahısların adliyedeki sorgusu devam ediyor.

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Son Dakika: FETÖ'cü sanıklar hakim karşısına çıktı
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