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’u önceden yazmış!

/’nin kanlı darbe girişiminin hemen öncesinde girişimi adeta bilmiş gibi yazan örgütün trol hesabı Çay Vakti’nin yöneticisi Recep G. yakalandı. Tutuklanan şüphelinin telefon incelemesinde 15 Temmuz 2016 süresince attığı tweetler tespit edildi. Şüphelinin tweetlerinde, darbe girişiminin tiyatro olduğunu, okunan selalardan şikayetçi olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 11:35
15 Temmuz’u önceden yazmış!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün trol hesabı 'Çay Vakti'ni yöneten şüpheli Recep G., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ OKULUNDA ÖĞRETMEN

Yürütülen soruşturmada şüphelinin, 1990-91 yıllarında Kayseri Kılıçarslan Koleji'nde,1992-2003 yıllarında Kırgızistan'da okulunda öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca 2003-2016 yıllarında Işık Yayıncılık da çalışan Recep G.'nin incelenen telefonunda ve bilgisayarında kanlı darbe girişimine ilişkin tweetler tespit edildi.

DARBEYİ BİLİR GİBİ…

Şüphelinin darbe girişiminden hemen önce attığı "Kim bilir belki sabaha başka uyanacağız" tweeti dikkat çekti. Recep G.'nin kanlı darbe girişimini önceden bildiği ileri sürüldü.

"SELALARDAN GINA GELMEDİ Mİ?"

Ayrıca Recep G.'nin 'Çay Vakti' isimli Twitter hesabından 16,17,18,20 Temmuz tarihlerinde attığı tweetler de tespit edildi. Şüphelinin bu tarihlerde, "Sokağa inmek iyi midir, kötü mü? Veya güçlüye destek için sokağa inmek mi iyidir? Ya da azınlığın sokağa inmesi kötü müdür?", "Camilerdeki salalardan gına gelmedi mi?", "Teravih namazlarında cami yolu bilmeyenlerin 'hep birlikte tekbir' diyerek meydanlara çağrı yapmaları samimiyetlerinin göstergesidir", "Filmde ölen karakter için cenaze namazı kılan bir milletin oynayan tiyatroyu gerçek sanması kadar doğal ne olabilir?", "Hangileri şehit: Asker mi, polis mi, halk mı? Olanlara dünya şahit; körler hariç" şeklinde tweetler attığı, bu şekilde 249 şehit verilen hain darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde, darbe girişiminden hemen önce attığı tweetin 15 Temmuz ile ilgili olmadığını, o anlık duyguları ile yazdığını ileri sürdü. 15 Temmuz'dan sonra camilerden sürekli sela verilmesinden rahatsız olduğunu, 15 Temmuz'u tek başına FETÖ'nün yaptığını düşünmediğini, devletin üst kademelerinden birlikte hareket eden birilerinin olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu yüzden attığı tweette tiyatro dediğini kaydetti. Şüpheli ifadesinde, amacının milleti tahrik etmek olmadığını, 15 Temmuz'u önceden bilmediğini iddia etti. Recep G., üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.





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15 Temmuz’u önceden yazmış!
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