Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP’de rant kapışması

’de rant kapışması

Şişli’de 500 milyon dolarlık belediye mülkünü kendi yönettiği vakfa 1 TL’ye devreden Sarıgül’e yargı şoku. Mevcut Başkan İnönü’nün şikâyetiyle tüm devir işlemleri durduruldu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
CHP’de rant kapışması
Şişli'nin eski Belediye Başkanı 'ün, kendi başkanlığı döneminde, belediyeye ait 9 binanın, sadece 1 TL karşılığında bağlantılı olduğu İstanbul Şişli Vakfı'na devredilmesi yargıya takıldı. Mahkeme, Şişli'deki binaların Şişli halkına ait olduğunu belirterek devir işlemlerinin durdurulması için yargıya başvuran mevcut belediye Başkanı 'nün başvurusunu yerinde bularak, tüm devir işlemlerinin durdurulması yönünde karar verdi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, belediyenin Esentepe'de bulunan binasının da içinde bulunduğu 9 binayı 1 TL'ye vakfa devretmesi mahkemelik olmuştu. Değeri 500 milyon lirayı bulan devirle ilgili SABAH'a konuşan İnönü, "Bu devir bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. İnönü, halen bu vakıf üzerinden milyonluk rant elde edildiğini belirterek şunları aktardı: Okmeydanı, Esentepe, Maslak, Ayazağa gibi bölgelerde devirleri yapılan binalardan bazıları kiraya verilmiş. Örneğin 2012'de kayıtlarda satılmış görünen Okmeydanı'ndaki 5 katlı bina özel bir eğitim kurumuna kiraya verilmiş. Kolejin sahibi Kağıthane'de oturan eski bir öğretmen görünüyor. Yaptığımız incelemelerde binaların işletmesi, devirleri ve mevcut durumları sorunlu. İnanılmaz bir rant yaratılmış. Meclis üyeleri çoğunluğu eski belediye başkanında olduğu için mahkeme kararına rağmen, devri yeniden meclise getirip oy çokluğuyla geçirdiler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’de rant kapışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN