CHP’de rant kapışması

Şişli'nin
eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül
'ün, kendi başkanlığı döneminde, belediyeye ait 9 binanın, sadece 1 TL karşılığında bağlantılı olduğu İstanbul Şişli Vakfı'na devredilmesi yargıya takıldı. Mahkeme, Şişli'deki binaların Şişli halkına ait olduğunu belirterek devir işlemlerinin durdurulması için yargıya başvuran mevcut belediye Başkanı Hayri İnönü
'nün başvurusunu yerinde bularak, tüm devir işlemlerinin durdurulması yönünde karar verdi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, belediyenin Esentepe'de bulunan binasının da içinde bulunduğu 9 binayı 1 TL'ye vakfa devretmesi mahkemelik olmuştu. Değeri 500 milyon lirayı bulan devirle ilgili SABAH'a konuşan İnönü, "Bu devir bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor. 9 binanın Şişli halkına iadesi için mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu. İnönü, halen bu vakıf üzerinden milyonluk rant elde edildiğini belirterek şunları aktardı: Okmeydanı, Esentepe, Maslak, Ayazağa gibi bölgelerde devirleri yapılan binalardan bazıları kiraya verilmiş. Örneğin 2012'de kayıtlarda satılmış görünen Okmeydanı'ndaki 5 katlı bina özel bir eğitim kurumuna kiraya verilmiş. Kolejin sahibi Kağıthane'de oturan eski bir öğretmen görünüyor. Yaptığımız incelemelerde binaların işletmesi, devirleri ve mevcut durumları sorunlu. İnanılmaz bir rant yaratılmış. Meclis üyeleri çoğunluğu eski belediye başkanında olduğu için mahkeme kararına rağmen, devri yeniden meclise getirip oy çokluğuyla geçirdiler.