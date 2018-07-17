Demokrasi nöbeti asla bitmeyecek

15 Temmuz
'un ikinci yıldönümünde yurt genelinde binlerce kişi meydanlara akın etti. FETÖ aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. İşte Türkiye
'nin dört köşesindeki demokrasi nöbetlerinden manzaralar: TRABZON:
Trabzon'da çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya geldi.Burada düzenlenen törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi gösterilerini sundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Alana kurulan dev ekrandan Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmasını izleyen binlerce vatandaş sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. BURSA:
Valilik önünde toplanan binlerce vatandaş protokol ile birlikte 15 Temmuz Şehitler meydanına yürüdü. Meydana kentin her bölgesinden akın akın gelen vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu. Eşi ve kızlarıyla nöbet tutan Kenan Kibar, "O hainlerin şehit ettiği vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biz demokrasimize sahip çıkmak için bugün meydandayız. O gece de meydandaydık. Bu meydanları hainlere asla bırakmayacağız" dedi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliklere katılan 15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin ablası Elif Biçinci, "İdam edilsinler ki kardeşimin kanı yerde kalmasın, bizler de rahat uyuyalım. Acımız az da olsa hafifler. Gözümüzün yaşı kurumadı" dedi. HAKKÂRİ:
Hakkâri'de darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle demokrasi yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan bedensel engelli Ali Yılmaz: "Bugün Türkiye tarihinde çok önemli bir gün. Demokrasi için verilen bedellerin hatırlanması yad edilmesi ve minnet günüdür. Bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." Şaban Berrak: "Bu şanlı günde Türkiye Cumhuriyeti için adını altın harflerle kalbimize yazdıran tüm şehitlerin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. 15 Temmuz günü Türkiye yeniden 7'den 70'e hep birlikte demokrasiye sahip çıkmak için her şeyini ortaya koymuştur" diye konuştu. ŞIRNAK:
Şırnak Valiliği yanında bulunan miting alanında demokrasi nöbeti tutuldu. Demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı. Tahsin Uluer: "Allah ülkemizi bir daha böyle bir darbe girişimi ile karşı karşıya bırakmasın" dedi. Siverek ilçesinde de vatandaşlar ellerinde bayraklarla sabaha kadar nöbet tuttu. GAZİANTEP:
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran vatandaşlar alana sığmayınca bitişikteki 100. Yıl Parkı'na akın ettiler. Programa Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. KAYSERİ: Kayseri Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinliği kapsamında mehteran konseri düzenlendi. STK'lar tarafından kurulan çadırlarda vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı. Hunat Camii İmam Hatipleri tarafından Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi. Etkinliğe Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Baki Ersoy katıldı. Etkinlikler sabaha kadar tutulan nöbetin ardından sona erdi. GİRESUN:
Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu, Kur'an-ı Kerim okundu. Giresun
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyledi. Vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Ali ALTUNDAŞ- Tuna ÇAM - Ersoy İŞİTMEZ - Mehmet BONCUKTahir Aşkın KISACIK- Furkan YAZICI / Hüseyin Cumalı - Kenan GÜRBÜZ - Mehmet YILDIRIM - Murat KARAMAN - Abbas ÇAKAR- Züleyha BAŞKIRAN
/ SABAH