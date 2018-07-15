Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

Bugün itibarıyla 15 Temmuz alçak darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçmiş bulunuyor. Geçen iki yıl içinde Türkiye, demokrasisine daha çok sahip çıktı ve bugün de 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için yüzbinlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın ediyor. Öte yandan ünlü isimlerde sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla şanlı 15 Temmuz şehitlerini andılar. İşte ünlülerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımları...
Giriş Tarihi: 15.07.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 20:13