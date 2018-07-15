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Ünlülerin mesajları

Bugün itibarıyla alçak darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçmiş bulunuyor. Geçen iki yıl içinde , demokrasisine daha çok sahip çıktı ve bugün de 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için yüzbinlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın ediyor. Öte yandan ünlü isimlerde da paylaştıkları mesajlarla şanlı 15 Temmuz şehitlerini andılar. İşte ünlülerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15.07.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 20:13
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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

Ünlü isimlerden 2016 darbe girişimi ile ilgili anma mesajları...

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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

OKTAY KAYNARCA

Cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacaktır... Bütün darbelere hayır...

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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

SEDA SAYAN

'un 2. yılında, demokrasimizi korumak için canını hiçe sayan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. mize ve demokrasimize sahip çıkmanın gururunu bugün de, her zaman da yaşayacağız.

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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

ARDA TURAN

şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

DEMET AKALIN

Allah bir daha tekrarını göstermesin... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

MURAT BOZ

Canları pahasına, demokrasi için, vatanı - milleti için, hainlerin önünde cesaretle dimdik duran ve hiçbir şekilde geçit vermeyen şehitlerimizi, gazilerimizi sevgi saygı ve minnetle anıyorum.

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Ünlülerin mesajları
Ünlülerin 15 Temmuz mesajları

IŞIL REÇBER

demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygı ile anıyoruz. "Bayragımız hep göklerde,Hakimiyet kayıtsız sartsız milletindir"

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