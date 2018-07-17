Dosyaları kabarık çıktı

İçişleri Bakanlığı'nın her bir kişi için 300 bin TL para ödülü vaat ettiği "gri liste" kategorizesinde aranan Grup Yorum üyelerinden Selma Altın ile İnan Altın Fransa'nın başkenti Paris'te iltica talebinde bulundu. Cumhuriyet Gazetesi'nin övgüyle bahsettiği iki terörist hakkında adli çerçevede yapılan araştırma sonucunda edinilen bilgilerde çarpıcı detaylara rastlanıldı. Selma ve İnan Altın'ın DHKP-C terör örgütünün yurtdışında bulunan üst düzey yöneticileriyle şifreli yazışmalar yaptıkları ve örgüt adına Türkiye'de çeşitli yerlerde toplantıları yürüttükleri ortaya çıktı.

CANLI BOMBANIN CENAZESİNİ ALMAYA GİTMİŞ

Bir yıldır kaçak olarak yaşayan Selma Altın'ın Türkiye'deyken DHKP-C'ye ait olduğu bilinen yerlerde örgüt adına çeşitli propagandalarda bulunduğu belirtildi. Altın'ın, İstanbul Sultangazi'de 2012 yılında Polis Merkezi'ne canlı bomba saldırısı düzenleyen ve bir polisin şehit olmasına neden olan terörist İbrahim Çuhadar'ın Yenibosna Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cenazesini almak için yürüyenler arasında bulunduğu tespit edildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLİK VE ŞİFRELİ MESAJLAR

Grup Yorum'un solisti Selma Altın'ın örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren şahıslardan olduğu ve DHKP-C terör örgütünün yurtdışında bulunan merkez komitesi ile şifreli mesajlaşma yapanlar arasında bulunduğu öğrenildi. Örgütün, İdil Kültür Merkezi isminde bulunan derneğinde aktif faaliyetleri bulunan Altın'ın 2004 yılından bu yana birçok kez örgüt adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı kayıt altına alındı.

ÖRGÜT ADINA TOPLANTILAR DÜZENLEMİŞ

Grup Yorum üyeleri arasında yer alan İnan Altın'ın da DHKP-C adına örgütsel toplantılar yaptığı ve emniyet güçlerine yönelik saldırılarda bulunduğu tespit edildi. Örgütün yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar sırasında gözaltına alınanlar arasında bulunan Altın'ın örgütün yurtdışında bulunan yöneticilerle şifreli mesajlaşma yapan kişiler arasında olduğu ve örgüt adına faaliyet gösteren derneklerde bulunan özel odalarda toplantıları yürüttüğü kayıtları bulundu.

Her iki şüpheli hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçu kapsamında yakalama kararı bulunuyor.





