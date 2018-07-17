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Son dakika: ve 'den için ilk açıklama

Son dakika haberi!: , ve grup başkanvekilleri B hakkında ilk açıklamalarını yaptı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu" diye konuştu. AK Partili Cahit Özkan da, "Bu karar alınırken, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı çalışmalar göz önüne alınarak yapıldı" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı. Bedelli askerlikle elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı hakkında konuşan Özkoç, "Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:36
Son dakika: CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

Bedelli askerliğin detayları belli olduktan sonra ve bu konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Grup Başkanvekili Cahit Özkan 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan şartları hakkında konuştu.

MHP'DEN DESTEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Özkoç şunları söyledi:

"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama
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