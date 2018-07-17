Son dakika: CHP ve MHP'den bedelli askerlik için ilk açıklama

Bedelli askerliğin detayları belli olduktan sonra CHP ve MHP bu konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.

MHP'DEN DESTEK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Özkoç şunları söyledi:

"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.