Son dakika: CHP'de iç savaş! Kılıçlar çekildi

Seçim hezimetinin ardından kurultay kazanının kaynadığı CHP'de, "Ben adayım demiyorum, ama 'yürü önümüzden derlerse ben hazırım'" diyerek olağanüstü kurultay tartışmalarını başlatan Muharrem İnce'nin etrafında birleşen muhalifler, dün noter kanalıyla imza vermeye başladı. Kurultay beyannamesinde ise 'güvenoyu' ifadesi dikkat çekti. Beyannamede Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri için güvenoyu ve seçim maddeleri ile olağanüstü kurultayın toplanması talep edildi. Muhalifler kurultay delegelerine "seçimli olağanüstü kurultay için noterli imza sürecini başlatıyoruz" ifadesinin yer aldığı SMS mesajları gönderdi.

CHP'de kurultay krizi büyüyor





"DEĞİŞİM VE UMUT KURULTAYI"



İnce'ye yakınlığıyla bilinen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir eski Milletvekili Gaye Usluer, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, CHP Karasu İlçe Başkanı Nurhan Aydın ve CHP Gençlik Kollarından Deniz Kahraman ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek olağanüstü kurultay için imza kampanyasının startını verdi. İmzaların noter kanalıyla dün sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlandığını söyleyen Tüzün, kurultayın adının, "değişim ve umut kurultayı" olacağını aktardı. Tüzün daha ilk saatlerde 100'ün üzerinde imzayı bulduklarını belirtirken delegelerin büyük çoğunluğunun imza vereceğine inandıklarını kaydetti. CHP PM Üyesi Erdal Aksünger ise sosyal medya paylaşımında toplanan imza sayısının 353'ü bulduğunu ileri sürdü.

CHP kurultaya gidiyor... Muhalifler imza sürecini başlattı!





SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLADI



Muhaliflerin ortak basın açıklamasını ise kurultaya çağrı heyetinin sözcüsü sıfatıyla Gaye Usluer okudu. Usluer "9 seçim kaybeden ve yaşanan yenilgilerde sorumluluk almaktan imtina eden partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve onun belirlediği yönetim anlayışı, siyasi ömrünü tamamlamıştır. Partimizde, sokakta, evimizde, her yerde 'tek adam' olma ve 'tek adam' tarafından yönetilmeye karşıyız. Kurultay delegeleri olarak 'Artık yeter' diyoruz. Tüm delegelerimizi, olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.



MUHARREM İNCE İSTANBUL YÖNETİMİNİ İKNA PEŞİNDE



CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için harekete geçerken Muharrem İnce de kurultay için en kritik il örgütü olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret etti. İnce, partide yükselen 'olağanüstü kurultay' talepleriyle ilgili görüşlerini anlatırken İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun ise olağanüstü kurultayın partiye yerel seçim öncesi zarar vereceği görüşünü dile getirdiği kaydedildi.



KILIÇDAROĞLU'NA 'BIRAK' ÇAĞRISI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Bırak' çağrısını ilk yapan il ise Bilecik oldu. Konya, Ankara gibi illerden de çok sayıda delege benzer şekilde notere koştu. Kulislere göre ilk gün toplanan imza sayısı100'ü buldu. Delegeler, 625 imzayı bulursa yeni bir kurultayın da kapısı aralanmış olacak. Parti yönetimi ise muhaliflerin gerekli imza sayısına ulaşamayacağı görüşünde. Delegelerin bugün de kurultay talebini genel merkeze iletmesi bekleniyor.



45 GÜN İÇİNDE KURULTAY



CHP tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapan muhaliflerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması gerekiyor. Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmesi gerekiyor. Tüzüğe göre yeterli imzaya ulaşılması durumunda ise Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplaması zorunluluğu bulunuyor. Seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği toplam delegelerin salt çoğunluğu aranıyor. Bu ise olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için en az 630 Kurultay delegesinin imza vermesini gerektiriyor.