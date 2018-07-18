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ne zaman çıkacak? Kritik belli oldu! Bedelli askerlikte hangi ya para yatırılacak?

Milyonlarca vatandaşın 24 Haziran seçimleri sonrası merakla beklediği düzenlemesi 18 maddelik ile gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 25 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak. Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı torba yasayı görüşmek üzere 23 Temmuz Pazartesi saat 13.00'te toplanacak. Peki, ? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 20:55
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte hangi bankaya para yatırılacak?

düzenlemesi 18 maddelik nın içerisinde gündemine gelecek. Bedelli askerlik ile ilgili izlenecek yolu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Turan bu sürecin yakşalık bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayayı görüşeceği belli oldu. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ve BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT ÜCRETLERİ NASIL?

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük le ihtiyaç kredisi veren lar arasında yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

12 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

Toplam: 17 bin 16 lira

24 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Son dakika haberi: Bedelli askerlik 2018 hemen çıkıyor! Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır?

Aylık: 793 TL

Toplam: 19 Bin TL

36 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

Toplam: 21 bin 204

48 ay vade:

Faiz oranı: Yüzde 1,67

Aylık: 489

Toplam: 23 bin 472 lira

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BAKAN AKAR'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Akar, nın Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, meclise sunulan FETÖ ve terörle mücadele konuları ve bedelli askerliğe yönelik düzenlemeleri içeren iki teklifin, meclis tatile girmeden yasalaştırılacağını belirtti.

Öte yandan Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, gazi çocuklarının ise askerlikten muaf tutulmasını istedi. Hızal, bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını söyledi.

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Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte hangi bankaya para yatırılacak?
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