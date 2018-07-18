Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Kritik tarih belli oldu! Bedelli askerlikte hangi bankaya para yatırılacak?

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasanın içerisinde TBMM gündemine gelecek. Bedelli askerlik ile ilgili izlenecek yolu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıkladı. Turan'ın açıklamasına göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren 18 maddelik torba yasa önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından da TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Turan bu sürecin yakşalık bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nun torba yasayayı görüşeceği tarih belli oldu. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ ve BEDELLİ ASKERLİK TAKSİT ÜCRETLERİ NASIL?

Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

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BAKAN AKAR'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, meclise sunulan FETÖ ve terörle mücadele konuları ve bedelli askerliğe yönelik düzenlemeleri içeren iki teklifin, meclis tatile girmeden yasalaştırılacağını belirtti.

Öte yandan Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, gazi çocuklarının ise askerlikten muaf tutulmasını istedi. Hızal, bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını söyledi.