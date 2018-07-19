Adnan Oktar'ın örgüt içinde yayınladığı fetva

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen yazıda, 'Adnan Oktar' örgütünün zulmüne uğrayan çocuk yaştaki kişilerin ifadeleri yer aldı..

MAĞDUR H.U: ADNAN OKTAR BAKIŞIMI BEĞENMEDİ VE BENİ DÖVDÜ



Mağdur H.U.; 24 Mayıs 2018 tarihli kolluk ifadesinde küçük yaşta Adnan Oktar tarafından sözde cemaat içerisinde cinselliğin günah olmadığı düşüncesi empoze edilerek dokunmak suretiyle ve oral yoldan Adnan Oktar'ın kendisini bir çok istismar ettiğini, bir kez bakışını beğenmediği için kendisini dövdüğünü, sonraları örgüte kız getirmede görevli örgüt mensuplarınca turnike sistemi uygulanarak birçok kızın örgüte kazandırıldığını ve Adnan Oktar'a sunulduğunu söyledi.





MAĞDUR E.A.: SÖZDE İMAM NİKAHI KIYDI VE FETVA YAYINLADI



Mağdur E.A. ise; 22 Mayıs 2018 tarihli ifadesinde; Adnan Oktar'ın sözde bir imam nikahı kıyarak kendisiyle evlendiğini ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini, bunu birçok kez tekrarladığını, Adnan Oktar'ın örgüt içerisinde bir fetva yayınlayarak erkek örgüt mensuplarının örgüt dışındaki kadınlarla nikahsız olarak oral yoldan ve ters ilişkiye girmelerinin caiz olduğunu ilan ettiği, bu şekilde erkek örgüt mensuplarınca evlenme vaadiyle kandırılarak birçok kadının örgüte getirildiğini ve Adnan Oktar'a sunulduğunu, Adnan Oktar'ın birçok kadını herkesin içinde dövdüğünü, aşağıladığını, kıyafetlerini çıkarıp cinsel organına peçete gibi şeyler soktuğunu, böylelikle bu kadınları psikolojik olarak köle haline getirdiği söyledi.