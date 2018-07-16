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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı giderek artıyor. Adnan Oktar'ın amuoyunda kedicikler olarak bilinen kadınların da dahil olduğu örgütünün şeması da ortaya çıktı. İşte isim isim görevleriyle Adnan Oktar'ın örgütü...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 17:14
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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen oeprasyonda yakalanan Adnan Oktar örgütün lideri, her türlü konuda mutlak onay için tek merci. Oktar'ın örgütünde farklı görevlerde bulunan ilginç isimler var. İşte o isimler ve görevleri...

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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Ulviye Didem ÜRER

Kod ismi: Dido. 'dan sonra örgütteki iki numara. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşar. Her konuda Adnan Oktar'ın "ben olmazsam ona sorun" dediği kişi. Adnan Oktar adına sözcü olarak konuşabilir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.

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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Tarkan YAVAŞ

Kardeşler grubunun baş yöneticisi, adına sözcü olarak konuşabilir. Kardeşler grubunun en üst düzey yöneticisi. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde yaşar. Adnan Oktar adına, onun sözcüsü olarak konuşabilir. Hukuk dahil her konuda bilgi sahibidir ve inisiyatif kullanabilir.

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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Merve BÜYÜKBAYRAK

Kod ismi: Fevzi. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde ile birlikte yaşar. Yönetici bacıdır. Adnan Oktar'ın özel işleri dahil, hukuk, Dragos'a para akışı, takip edilmesi gereken her türlü dosya, kiralanacak veya satın alınacak evlere karar verilmesi ve grup evlerinde kalan bacılar ile ilgili işleri takip eder, yönetir. Dijital ortama çok fazla örgüt hakkında bilgi yükler ve bunları şifreli dosyalarda tutar. Dragostaki kasayı yönetir. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasının içeriklerini oluşturur.Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir.

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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Yeliz SUCU

Kod ismi: Yellow. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde ile beraber kalır. Merve Büyükbayrak ile beraber örgütün Adnan Oktar ile haberleşmesinde kilit roldedir. Yönetici bacıdır. Hukuk ve para akışı dahil olmak üzere her türlü konuyu Merve Büyükbayrak ile beraber yürütür ve takip eder. Dijital ortama şifreli dosyalar içerisinde çok fazla bilgi yükler. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasının yürütme kısmını takip eder. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir.

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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Alev BABUNA

Kısıklı'daki örgüt evinde yaşar. Örgütün kasası olan yönetici bacıdır. Organizasyonlar için kardeşlere de talimat verir. Yurt içi ve yurt dışından eskort ve manken getirilmesi için gerekli organizasyonu yapar. Dışarı tek çıkamayan kızların yanında gardiyan olarak gönderilir. Her gün 'a mali durumla ilgili rapor verir. Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir. Örgütün toplu alışverişlerini yapmada görev alır.

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İşte isim isim 'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması
İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Aslı EFEOĞLU

Kod adı: Maviş Aslı. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde ile beraber kalır. Yönetici bacıdır. Yürütme konusunda bacılar ve kızkardeşler grubunun tamamından sorumlu yöneticidir. Kızkardeşler grubunun her türlü işlerinde inisiyatif kullanabilir. Örgüte ait grup evlerindeki iç konuları yönetir. Örgütün faaliyetlerini takip eder ve kişi görevlendirir. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasını kontrol eder ve içerik paylaşmayanları tespit ederek zorla paylaştırır.


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