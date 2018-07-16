İşte isim isim Adnan Oktar'ın kedicikleri ve Adnan Oktar'ın örgüt şeması

Merve BÜYÜKBAYRAK

Kod ismi: Fevzi. Kandilli'deki Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile birlikte yaşar. Yönetici bacıdır. Adnan Oktar'ın özel işleri dahil, hukuk, Dragos'a para akışı, takip edilmesi gereken her türlü dosya, kiralanacak veya satın alınacak evlere karar verilmesi ve grup evlerinde kalan bacılar ile ilgili işleri takip eder, yönetir. Dijital ortama çok fazla örgüt hakkında bilgi yükler ve bunları şifreli dosyalarda tutar. Dragostaki kasayı yönetir. Örgütten ayrılanlara karşı yürütülen iftira ve itibarsızlatırma kampanyasının içeriklerini oluşturur.Örgütteki hücre sisteminin dışında olan ve her bilgiyi bilen 5 kişiden biridir.