Doktora emekli maaşı müjdesi

AK Parti
, aldıkları emekli maaşları
öğretim üyesi, hâkim ve subayların altında kalan doktor
ve dişçiler için harekete geçti. Torba Yasa Teklifi yasalaştığında emekli doktor ve dişçi maaşlarında 2 bin liraya kadar bir artış olacak. Teklif şu düzenlemeleri içeriyor: EMEKLİ MAAŞLARI:
Doktor ve diş hekimi emeklilerine aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılacak. Bu durumda uzman hekim ve dişçilerin maaşı yaklaşık 2 bin, uzman olmayanlarınki ise bin 335 lira artacak. YILDA 60 GÜN YIPRANMA:
Sağlık çalışanlarına mesleki yıpranmalarından dolayı ek ödeme tavanları esnetilecek. Sağlık çalışanlarıyla tabip öğretim elemanlarına da ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarına bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilecek. 24 yıl çalışan 4 yıl erken emekli olma hakkına sahip olacak. USHAŞ KURULUYOR:
Sağlık turizminin geliştirilmesi için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanıyla bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak. Şirketin kuruluş sermayesi 10 milyon lira olacak. YÜZDE 50 PERSONELE DAĞITILACAK:
Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek. ESNEK ÇALIŞMA:
Doktor, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında iş birliği yapılabilecek ve personelin esnek çalışabilmesi sağlanacak. BİRDEN FAZLA SAĞLIK KURUMU:
Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığı'nca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.