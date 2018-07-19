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5.434 lira

Milyonlarca işçinin sigortası niteliğindeki kıdem ında 432 lira arttı. Tazminat tavanı yüzde 8.65 artışla 5 bin 434 liraya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 07:44 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 08:15
İşçiye 5.434 lira tazminat

Kıdem ı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor.

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İşçiye 5.434 lira tazminat
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