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Kripto 'cü gazete 'nın yayın yönetmeni Güleçyüz'den skandal ifadeler

17/25 Aralık yargı darbesinden bu yana örgütün tetikçiliğini üstlenen gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün skandal tweetleri ortaya çıktı. ihanetinin öncesinde ve sonrasında örgüte tam destek veren Kazım Güleçyüz, şimdi de HDP’lilerle birlikte cezaevindeki bebek katillerini çıkarmak için algı operasyonu yapıyor...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 13:20
Kripto FETÖ'cü gazete Yeni Asya'nın yayın yönetmeni Güleçyüz'den skandal ifadeler

Bir dönem 'dan uzaklaştırıldıktan sonra Mehmet Kutlular'ın rahatsızlığının ardından yeniden gazetenin başına geçen genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, kendi döneminde gazeteyi tamamen 'nün kontrolüne soktu.

Mehmet Kutlular döneminde FETÖ karşıtı yayınlar yapan, FETÖ'nün CIA tarafından yönetildiğini açık açık yazan gazete, Kazım Güleçyüz ile birlikte FETÖ'nün tetikçiliğine soyundu. 17-25 Aralık operasyonu ile birlikte FETÖ'nün kurumlarının ilanları gazete sayfalarında yayınlanmaya başlandı.

Sadece Zaman, Bugün, Meydan ve Taraf gazetesini dağıtan FETÖ'nün Cihan Dağıtım isimli şirketi, Yeni Asya Gazetesi'ni de dağıtmaya başladı. Yeni Asya gazetesi örgütün açık açık destekçiliğini yaparken ihanetinin ardından bir karar alarak FETÖ kelimesini hiçbir haber içerisinde kullanmadı.

FETÖ ve sözcüklerini haber metinlerinde kullanan editörleri işten çıkardı. Tüm bu skandallar yaşanırken Basın İlan Kurumu'ndan reklamlar almaya devam etti.

Türkiye yıllardır Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele ederken Kazım Güleçyüz yönetimindeki Yeni Asya Gazetesi'nin FETÖ propagandası yapmasına sessiz kalındı.

Son dönemde FETÖ'cüler ve PKK'lılar üzerinden cezaevlerindeki bebek katillerini kurtarmak için algı operasyonlarına imza atan Yeni Asya Gazetesi, PKK medyası ile birlikte FETÖ propagandası yapmaya devam ediyor...

Kazım Güleçyüz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 248 kişiyi şehit eden FETÖ'cü hainler için "TSK'nın en güvenilir elemanları" ifadesini kullanmıştı.

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Kripto FETÖ'cü gazete Yeni Asya'nın yayın yönetmeni Güleçyüz'den skandal ifadeler
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