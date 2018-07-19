Sicili çok kabarık

29 Haziran 2010:
Muğla'da 5 Haziran 2009'daki mitingde yaptığı hakaretler nedeniyle 4 bin TL manevi tazminata mahkûm oldu. 25 Ocak 2011:
Ağustos 2010'da Bayburt ve Gümüşhane'deki mitingleride kullandığı ifadeler nedeniyle 13 bin lira manevi tazminata mahkum oldu. 10 Mayıs 2011:
TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması nedeniyle 7 bin TL tazminata mahkum oldu. 23 Ekim 2012:
4 ayrı davada 20 bin lira tazminata mahkum oldu. 12 Şubat 2013:
Erdoğan'a "Hain" ifadesi nedeniyle 20 bin TL'ye mahkûm oldu. 18 Haziran 2013: Erdoğan
, 7 bin 500 lira manevi tazminat kazandı. 8 Mayıs 2014:
Erdoğan, 10 bin lira manevi tazminat kazandı. 23 Aralık 2014:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 bin lira manevi tazminat kazandı. 9 Nisan 2015:
Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu
hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. 10 Eylül 2015:
Erdoğan, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı ile bazı mitinglerinde, "kendisi ve ailesi hakkında 'montaj, şantaj çetesinin' uydurduğu, kayda alınması, ifşası, yayılması suç teşkil eden kasetleri esas alarak, iftirada bulunduğu" gerekçesiyle açtığı davada, Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin lira manevi tazminat kazandı. BAKANLARA DA HAKARET ETTİ 11 Aralık 2012:
Mehmet Özhaseki'ye yönelik asılsız iddiaları nedeniyle 80 bin TL tazminat ödedi. 29 Mart 2013:
Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiası nediyle 32 bin lira, 2 belediye çalışanına da 5'er bin lira ödedi. 16 Ekim 2015:
Kılıçdaroğlu, "TÜRGEV rüşvetin merkezidir" sözleri nedeniyle 27 bin 500 TL tazminata mahkûm oldu. 24 Ocak 2017:
Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik "önüne yatmak" ifadesi için 10 bin TL tazminata mahkûm edildi.