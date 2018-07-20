Akın İpek'in iade süreci başladı! Sıra FETÖ'cü hain Kerim Balcı'da...

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dün, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iade talebini değerlendiren İngiliz mahkemesi, talebi İngiliz kanunlarına uygun bularak Akın İpek'in pasaportuna el koydu; evinden ayrı bir yerde kalmaması ve takip için telefonunu kapatmaması şartıyla, 50 bin pound kefaletle "ev hapsi"ne kararı verdi. Nihai hüküm, eylül ayındaki celsede verilecek.

Bunu iki şekilde okumak mümkün. İlki, alınan kararla, İngiliz mahkemelerinin iadesi istenen FETÖ'cülere dair süreç başlatacağına ve İngiltere'de ikâmet eden Kerim Balcı gibi üst düzey FETÖ'cülerin de iadesine ilişkin hukuki zeminde emsal olacağı ortaya çıktı.

Öte yandan mezkûr karar, geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı muhabiri tarafından işyeri ve arabası görüntülenen İpek'e, İngiliz mahkemesi tarafından "yerinden kıpırdama" talimatı verildiği olarak da okunabilir.

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