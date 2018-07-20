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'in iade süreci başladı! Sıra 'cü hain Kerim Balcı'da...

Koza Holding’in eski yöneticisi hakkında İngiltere’de ev hapsi kararı alındı. Bu karar ile birlikte İngiltere’deki ’cü hainlerin Türkiye’ye iadesi gündeme gelecek. Hilal Kaplan bu isimler arasında İngiltere’de yaşayan Kerim Balcı’nın da olduğunun altını çiziyor...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:21
Akın İpek'in iade süreci başladı! Sıra FETÖ'cü hain Kerim Balcı'da...

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dün, Ankara 4. 'nin iade talebini değerlendiren İngiliz mahkemesi, talebi İngiliz kanunlarına uygun bularak 'in pasaportuna el koydu; evinden ayrı bir yerde kalmaması ve takip için telefonunu kapatmaması şartıyla, 50 bin pound kefaletle "ev hapsi"ne kararı verdi. Nihai hüküm, eylül ayındaki celsede verilecek.

Bunu iki şekilde okumak mümkün. İlki, alınan kararla, İngiliz mahkemelerinin iadesi istenen 'cülere dair süreç başlatacağına ve İngiltere'de ikâmet eden Kerim Balcı gibi üst düzey FETÖ'cülerin de iadesine ilişkin hukuki zeminde emsal olacağı ortaya çıktı.

Öte yandan mezkûr karar, geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı muhabiri tarafından işyeri ve arabası görüntülenen İpek'e, İngiliz mahkemesi tarafından "yerinden kıpırdama" talimatı verildiği olarak da okunabilir.

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Akın İpek'in iade süreci başladı! Sıra FETÖ'cü hain Kerim Balcı'da...
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