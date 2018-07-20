HİLÂL KAPLAN

FETÖ çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek, FETÖ'nün en zengin ettiği işadamı olması bir yana âdeta sıfırdan kurduğu bir finansal projeydi. Darbeden bir yıl kadar önce, maddi kaynaklarının önemli bir kısmını da taşıyarak İngiltere'ye kaçmıştı. Dün, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iade talebini değerlendiren İngiliz mahkemesi, talebi İngiliz kanunlarına uygun bularak Akın İpek'in pasaportuna el koydu; evinden ayrı bir yerde kalmaması ve takip için telefonunu kapatmaması şartıyla, 50 bin pound kefaletle "ev hapsi"ne kararı verdi. Nihai hüküm, eylül ayındaki celsede verilecek.

Bunu iki şekilde okumak mümkün. İlki, alınan kararla, İngiliz mahkemelerinin iadesi istenen FETÖ'cülere dair süreç başlatacağına ve İngiltere'de ikâmet eden Kerim Balcı gibi üst düzey FETÖ'cülerin de iadesine ilişkin hukuki zeminde emsal olacağı ortaya çıktı.

Öte yandan mezkûr karar, geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı muhabiri tarafından işyeri ve arabası görüntülenen İpek'e, İngiliz mahkemesi tarafından "yerinden kıpırdama" talimatı verildiği olarak da okunabilir.

İpek iade edilmeden net bir kanıya varmak güç. Ancak her halükârda, FETÖ'nün önde gelen bir Batılı ülke tarafından zan altında bırakıldığı ve iadesi istenen üst düzey bir FETÖ'cü hakkında Türkiye'nin talebi üzerine hukuken harekete geçildiğini göstermesi bakımından bir ilktir.

Türkiye'nin Batılı ülkeler içindeki 'en rasyonel muhatabı' olarak tanımladığım İngiltere'nin parlamentodaki Dış İlişkiler Komitesi, geçtiğimiz sene yayınladığı raporda darbenin arkasında "Gülenciler"in olduğu noktasındaki kanaatini de açıkça beyan etmişti.

ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına göre, talep eden taraf, ilgili konu hakkındaki tüm delil ve belgeleri teslim etmesine mukabil, söz konusu iadesi talep edilen kişi iade edilmese bile gözaltına alınmak durumundadır. Önümüzdeki günlerde İngiltere'deki bu kararın bir benzerini, aramızdaki anlaşmaya uygun olarak ABD de uygulayabilir. İlk etapta Gülen iade edilmese bile, örgütüyle rahat iletişim kurma kanallarının önüne geçecek şekilde polis velayetine alınırsa, Türkiye- ABD ilişkileri açısından da önemli bir dönüm noktası olacaktır.