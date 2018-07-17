HİLÂL KAPLAN

FETÖ, dünya tarihindeki en yaygın sızma hareketlerinin başında gelir. Devletin istihbaratından bakanlıklarına, emniyetinden ordusuna değin en ücra köşelere dek girmeyi başarmıştır. Ancak daha önemlisi toplumun kılcal damarlarından işe başlamış olmasıdır. Bu kadar yaygınlaşmasını sağlayan da en aşağıdan en üste doğru yol almış olmasıdır. FETÖ'nün bu anlamdaki ilk hedefi okullar ve camiler olmuştur.

FETÖ elebaşının bir Diyânet çalışanı olduğunu, resmî vaizliğin yanı sıra, fahri olarak İzmir, İstanbul ve Ankara'nın en büyük camilerinde halka hitap etmiş olduğunu unutmayalım. Ayrıca yine ilk iş olarak, 1970'lerden itibaren önce öğrenci yurtları, dershaneler ve nihayet okullarla gençlerimizi hedef aldığını hatırlayalım.

Gençlerin önce aileleriyle bağlarını zayıflatarak başlanıyordu. Ailesine aidiyet bağı zayıflayan genç, telkine daha açık hale geliyor ve içine girdiği topluluğun kodlarına daha aşina olmaya başlıyordu. Hele ki ailesiyle nispeten sorunlu ve mesafeli bir ilişkisi olan gençler için kendini içinde bulduğu topluluk daha kucaklayıcı gelebiliyordu. Zamanla kendisini dünya üzerindeki en önemli oluşumun parçası sanıyordu. Özdeğerinin onlardan geldiğini düşünüyor, 'altın nesil'in içinde yer almak dışında bir hususiyetinin kalmadığına inandırılıyordu.

Ailesinden koparılan gencin, sonraki aşamalarda millet ve devletine aidiyet bağı, en son da İslâm ümmeti ile gönül bağı koparılıyordu. Böylelikle ailesine, milletine, ülkesine ve dinine bağlı özgür irade sahibi imanlı bireyler yerine, zihnen ve ruhen FETÖ elebaşına biat eden, varlığını tamamen ona teslim etmiş, kendisiyle, çevresiyle ve diniyle ilişkisini ondan bağımsız düşünmekten aciz, 'dünya vatandaşı' haline getirilmiş robotlaştırılmış nesneler 'üretiliyordu.'

FETÖ'vari oluşumlar, aşağı yukarı böyle bir silsile dahilinde kendi bağlılarını çıkarır. O yüzden Millî Eğitim Bakanlığı, Diyânet ve eğitimle alakalı tüm kurum ve oluşumlarımızın azami dikkat içinde bir 'gençlik seferberliği' başlatmasına ihtiyacımız vardır.

Gençlerimize sahip çıkalım ki gerektiği vakit canını düşünmeden vatana sahip çıkan gençlerimizin sayısı çoğalsın, önü açılsın.