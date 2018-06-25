HİLÂL KAPLAN

Kampanya sloganı "Huzur" olanların mitinginde, "İntikam" sloganıları atıldı. Kayda geçti.

Toplumsal barışı dilinden düşürmeyenlerin kutlamalarında Cumhurbaşkanı'nın rahmetli annesine kadar küfür edildi. Kayda geçti.

ByLock'u bile suç görmediklerini söyleyenler, Erdoğan diyen şehit eşinin dahi üzerine yürüdüler. Kayda geçti.

Başörtülü kızlar, 28 Şubat'ta ablalarının üzerine yürünen marşlarla bayrak salladı. Kayda geçti.

Devleti yıkmayı hedefleyenler, Cumhuriyet'i kuranlarla işbirliği yaptılar. Kayda geçti.

Milletin kahir ekseriyeti, bu iğretiliği gördü. Ya Erdoğan'a oy verdi ya da içine sinmese de parti sadakatini devam ettirdi. Ama gördü. Kayda geçti.

Bugün, yeni bir gün. Bürokratik oligarşinin değil demokratik merkezin hâkim olacağı bir güne uyanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan!

Hayırlı olsun!