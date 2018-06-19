HİLÂL KAPLAN

Hayatında sadece bir dershane yönetmiş, onu da batırmış Muharrem İnce seçilirse, sizce ülke ekonomisi ne yöne gider? Şu an ekonomiden şikâyeti olanlar, Yunanistan'ın iflas bayrağı çektiği, İspanya ve İtalya'nın batmanın eşiğinde olduğu bir dünyada ipleri CHP'ye teslim etmenin ne anlama geleceğini düşünüyorsunuz? IMF'ye yeniden borçlanıp, borç faizlerinin cüzdanlarımızı her yıl biraz daha erittiği, "yeni Kemâl Derviş" Selin Sayek Böke gibilerin öncülük ettiği bir sistemde üreticinin yüzünün güleceğini, yabancı değil yerli yatırımcının kazanacağını ve memur veya emekli maaşlarına öncelik verilip zamanında yatırılacağını mı sanıyorsunuz?

Şöyle de sorabilirim: İnce'nin miting yaptığı memleketi Yalova'da, CHP'li belediyeye maaşlarını ödemediği için isyan eden çöpçüleri gördünüz mü? İnce ise emekçinin derdini dinleyip çözmek yerine ne yaptı; "Teşekkürler" deyip topukladı. En küçük soruna tepkisi kaçmak olan, ülkenin başına gelse ne yapar dersiniz?

Aday olur olmaz, HDPKK'nın adayını ziyarete giden, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Demirtaş'ın Başkan yardımcısı olabileceğini söyleyen İnce seçilirse, YPG'yi terör örgütü kabul etmeyen Genel Başkanı ile ne gibi icraatlar yapacaklar sizce?

Seçim beyannamelerine göre, bölgedeki belediyelere tam özerklik verecekler, Suriye'de PKK'ya karşı kazandığımız tüm mevzilerden ordumuzu çekecekler ve Kandil'e harekât yapmayacaklar. Böyle bir bilanço, ülke bütünlüğümüz açısından nelere yol açar?

Ağzından bir kez bile FETÖ ile mücadeleyi duymadığımız, KHK ile atılan sadece masumları değil, herkesi işine geri yerleştireceğini vaat eden, tüm FETÖ'cü kaçakların hep bir ağızdan desteklediği İnce seçilirse, Pensilvanya'da bayram edileceğini görmüyor olmak mümkün mü?

Cumhuriyeti savunduğunu iddia edenlerin, ülkeyi F-tipi Cumhuriyete çevirecek bu adımlar hakkında bir öngörüsü var mı? İnce'nin seçileceğini ihtimal dahilinde görmeyen biri olarak yine de bu soruları seçmenlerine sormak isterim. Erdoğan nefreti dışında rasyonel bir cevabınız varsa bekliyorum.