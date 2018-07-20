CHP’de Kılıçdaroğlu için tehlike çanları...

24 Haziran seçim hezimetinin ardından parti içinde Muharrem İnce
etrafında toplanan muhaliflerin "Değişim ve Umut Kurultayı"' adı altında başlattığı noter onaylı imza kampanyada sona yaklaşıldı. Hafta başında İnce'ye yakın isimler tarafından startı verilen imza kampanyasında ilk üç günde 526 delegenin noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdiği belirtilirken, genel merkez bu rakamın 400 olduğunu öne sürüyor. Kurultay restleşmesi imza sayısı üzerinden devam ederken Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, PM üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu dün bir kez daha basın toplantısı düzenledi. Delegelerce hem ıslak imzalı noter kağıtlarıyla hem de noterden hemen sonra bizzat fotoğraflarla imzaların kendilerine gönderildiğini bildiren Tüzün, bazı noterlerin hazırlanan nüshaları CHP
Genel Merkezin'e de gönderdiğini, imza sayısıyla ilgili bu nedenden dolayı polemik yapıldığını ifade etti. Tüzün dün sabah saatlerinde aralarında Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
'nin de olduğu 5 delegenin imzasıyla birlikte imza verenlerin sayısının 526'ya ulaştığını söyledi. Tüzün "Bugün 600'ü geçeceğine inanıyoruz. Salt çoğunluğun çok üzerinde imza toplanacaktır" diyen Tüzün imzaların hafta sonuna kadar toplanması halinde önümüzdeki hafta Genel Merkez'e sunacaklarını kaydetti. Tüzün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
'nun haberi olmadan bazı MYK üyelerinin delegeleri telefonla arayarak "İmza atmayın" ya da "İmzanızı geri çekin" dediklerini tespit ettiklerini öne sürerek "Bu yaklaşım doğru değil. Delegelerimiz ne yapacaklarına hür iradeleriyle karar verir" diye konuştu. CHP PM üyesi Erdal Aksünger
de yazılı açıklamasında "Genel Merkez yönetiminden 1-2 arkadaşın bizatihi CHP imkanlarını kullanarak yaptıkları baskı kabul edilemez" diye konuştu. BAYKAL DA KURULTAY İSTİYOR
GEÇIRDIĞI rahatsızlık sonucu tedavisi süren CHP Antalya
Milletvekili Deniz Baykal'ın kendisini ziyaret eden MUharrem İnce'ye yakın bazı isimlere "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı var ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" dediği iddiası da tartışmaya yol açtı. Ancak bazı gazetelerde çıkan "Deniz Baykal kurultay istemiyor" haberlerini Baykal, kendisine yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç aracılığıyla yalanladı. Sevinç, Baykal'ın imza toplanmasına olumsuz bakmadığını tam tersine "Örgüt işini bilir" diyerek kurultaya destek verdiğini dile getirdi 'İMZALAR TOPLANDIYSA TABANI GERMEYİN'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, imza sayısına ilişkin tartışmaları "CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. İmzalar yeterli sayıya ulaştıysa, o zaman bu konuşmaların, CHP tabanını germenin, üyeleri rahatsız etmenin, bir kavga gürültü görüntüsü vermenin anlamı yok. Biz, arkadaşlarımızın elindeki imza sayısının 438'e ulaştığını illerden gelen bilgilerden görüyoruz. Eğer arkadaşlarımızın elinde yeterli imza varsa, yasal prosedür belli, Genel Merkez'e getirip verecekler. Bunu böyle medya şovuna, yarışa dönüştürüp partinin imajını zedelemenin bir anlamı yok. Bununla bir şey elde edilemez" değerlendirmesinde bulundu. BÖKE ADAY OLMAYACAK
OLAĞANÜSTÜ kurultay taleplerine karşı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu korumanın derdine düşerken İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve PM üyesi İlhan Cihaner
'in başını çektiği "'Gelecek İçin Biz" platformunun kurultay çağrısı da kulisleri hareketlendirdi. Partinin sol kanadı Böke'nin adaylığını istiyor. Olası bir olağanüstü kurultayda partinin sol kanadının Böke'yi aday göstermek istediği dile getirilirken Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün "Yeterli imzayı toplayan herkesin genel başkan adayı olma hakkı var" ifadelerini kullandı. Böke ise aday olmayacağını açıkladı.