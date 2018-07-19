CHP’de Sarıgül de harekete geçti!

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Taraflar da giderek netleşiyor ve ilginç ittifaklar oluşuyor. Kılıçdaroğlu, Alevi ve doğal delegeyle, yerel seçimlerde aday belirleme gücünü bir silah olarak kullanıyor ve etkili de oluyor. Önceki akşam Atatürk Havalimanı'nda yaşanan iki olay bu açıdan dikkat çekici. Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelenler arasında Şişli Belediye Başkanlığı'na yeniden dönmek için yoğun çalışan Mustafa Sarıgül'ün olması ve yönetim tarafından ilgi görmesi ilginçti. Aynı karşılamada Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın bulunması ve danışmanını Muharrem İnce'ci diye görevden aldığı iddiası, Kılıçdaroğlu'nun gözüne girme çabası olarak yorumlandı.

Tabii İstanbul'da İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediye başkanları Bülent Kerimoğlu, Şükrü Genç, Ali Kılıç ve görevden alınan Battal İlgezdi gibi çok sayıda isim, Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyor. İnce'ye destek verenler arasında ise eski İl Başkanı Cemal Canpolat, belediye başkanları Özcan Işıklar ve Cem Kara var.

İnce'ye en büyük destek ise Ankara ve İzmir'den geliyor. Ayrıca Selin Sayek Bökeİlhan Cihaner gibi sol manifestocular ve Şanlıurfa'dan Mahmut Yıldız gibi Baykalcılar da kurultayın yapılmasını istiyordu. Ama en ilginci Ankara'da Önder Sav ve ekibinin devreye girmesiydi. İmza toplayanların başında gelen Sav'ın devreye girmesi Kılıçdaroğlu'nu alttan alta sevindirse de bazı illerde etkili olduğu çok açık.

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