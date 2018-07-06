CHP'den İnce'ye yanıt: İmza toplanırsa kurultay toplanır

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan 'Genel Başkanlık' çekişmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

NTV'de yayına katılan Tezcan, İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarıştığını hatırlatarak, bu nedenle Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakılması gerektiğine işaret etti.





"BAŞARI DA BAŞARISIZLIK DA ORTADA"

Muharrem İnce'nin partiden çok oy almasını istediklerini anlatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Sayın İnce kampanya dönemi boyunca Sayın Erdoğan ile yarıştı. Erdoğan ile İnce'nin oylarına bakacağız. Başarı da başarısızlık da ortaktır. Sayın Genel Başkanı'nın bu işi götüremiyor demek için süreci kötü yönetti demek lazım. Kimse süreci kötü götürdü demiyor. Atılan adımlar doğruysa, bu oylarda pay var. Sayın İnce, partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak önemli bir isimdir. Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diğer kurultaya kadar genel başkandır."

"İMZA TOPLANIRSA KURULTAY TOPLANIR"

Tezcan, parti içinde bir gerginlik olmadığını belirtirken, "Özel bir gerginlik yok. Bir kesim 'Biz daha iyi yöneteceğiz' diyor. Bu iddiaların tahammül edilmez gerginlik olarak görmek mümkün değil. İmza toplanırsa kurultay toplanır, imza toplanmazsa seçim hazırlıkları sürer" ifadelerini kullandı.