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İnce'nin açıklamalarına 'den tepki

'de kavga büyüyor... 'nin sürpriz teklifine Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sert cevabın ardından bir açıklama da Parti Sözcüsü 'dan geldi. Bülent Tezcan, "Genel Başkanımız , Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp, ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:30
İnce'nin açıklamalarına CHP'den tepki

'de kılıçlar çekildi düello başladı... Dün akşam ile yediği akşam yemeğinde yaşananları açıklayan 'ye bir tepki de 'dan geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok." dedi.

Tezcan, AA muhabirine, İnce'nin açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

"CHP ARTIK YORULDU"

CHP'nin 24 Haziran leriyle ilgili analizlerini ilgili kurullarında yapacağını belirten Tezcan, "Parti, her seçim sonrası ortaya atılan kurultay tartışmalarından yoruldu. Bu kurultay tartışmaları, parti içi iktidar paylaşımını merkeze alan tartışmalar, partinin sağlıklı değerlendirme yapmasını engelliyor" ifadesini kullandı.

"CHP'NİN ÖNÜNDE YEREL SEÇİM VAR"

Türkiye'nin ve CHP'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna dikkati çeken Tezcan, partilerinin sükunetle, sağ duyuyla süreci yönetmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Tezcan, gelecek günlerde partinin yetkili kurullarında bundan sonra izlenecek yol haritasını belirleyeceklerini dile getirerek herkesi bu sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet etti.

MYK PERŞEMBE TOPLANACAK

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Toplantıda seçim sonrası gelişmelerin ve olağanüstü kurultay taleplerinin ele alınması bekleniyor.

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İnce'nin açıklamalarına CHP'den tepki
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