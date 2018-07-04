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’de büyük kavga! Kılıçlar çekildi

Seçimden hemen sonra “kongre yok” diyen İnce, kurultay istedi, ’na “koltuğu bırak” mesajı verdiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu yönetimi ise İnce’yi hedef aldı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
CHP’de büyük kavga! Kılıçlar çekildi
'nin büyük hüsran yaşadığı 24 Haziran sonrasında "Kurultay çağrısı yapmayacağını" açıklayan CHP'li , dün CHP Genel Başkanı Kemal ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. İnce, dün CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel'e kayıt işlemleri sırasında eşlik edip rozetini takmak için TBMM'ye geldi. 25 Haziran'da "Benden kurultay diye bir şey duymayacaksınız" diye açıklama yapan İnce, gazetecilerin soruları üzerine bombayı patlattı. Önceki akşam yapılan yemekli toplantıda ise Kılıçdaroğlu'na, "Koltuğu bırak, onursal başkan ol, ben de genel başkan olayım" dediğini aktardı.

'GENEL BAŞKAN OLURUM'
İnce, önceki akşam düzenlenen yemekli görüşmede Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" teklifinde bulunduğunu, "Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayı toplayarak kendisinin de genel başkan olabileceğini" söylediğini ifade etti. Pazarlığın bizzat İnce tarafından ifşa edilmesi ise partide tansiyonu yükseltti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , İnce'nin bu açıklamalarını "Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum" olarak değerlendirirken, "Gündemimizde kurultay yok" dedi. Bir başka CHP'li Erol Aksünger ise "Kongre kaçınılmaz" dedi.

İnce, Kılıçdaroğlu'nun, önceki genel başkan Deniz Baykal'a karşı uyguladığı 'yalan stratejisini' izliyor. İnce'nin son açıklamasıyla parti içinde "aday değilim" diyen iki isim de adaylığını açıklamış oldu.

360 DERECE ÇARK ETTİ
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" diyen İnce, aradan sadece 1 hafta geçmesi ardından 360 derece çark etmiş oldu.

TEZCAN: NEZAKETSİZ TUTUM
* (CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan): Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok.

KONGRE KAÇINILMAZ
* (CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger): Ben ilk günden beri söylüyorum, sonuçta Muharrem Bey kurultayı isteyecektir. Bundan daha doğal bir şey yok. En doğal hakkı zaten. Kim ne derse desin ortada bir başarısızlık var.
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CHP’de büyük kavga! Kılıçlar çekildi
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