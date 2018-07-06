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'de Kılıçdaroğlu'nu panikleten hamle

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için harekete keçen ve partideki muhalifler iki günde 350-400 bin imzaya ulaştı.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:27
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu panikleten hamle

başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan umduğu cevabı alamayan ve kurmayları harekete geçerek kurultay için iki günde 350-400 imza topladı.

Akşam'ın haberine göre; Toplu imza veren illerin başında Hatay, Sakarya, Kayseri, Konya ve 'nın geldiği belirtiliyor. İzmir ve İstanbul'da da delegelerle temas yoluyla imzalar toplanmaya başlandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na "tek adam" eleştirisinde bulundan CHP eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın da, kurultay için seçim bölgesindeki delegelerle görüşme yürüttüğü öğrenildi.

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CHP'de Kılıçdaroğlu'nu panikleten hamle
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