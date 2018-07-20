İstanbul Şişli’de yasadışı bahis operasyonu!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kalekol, Güvenlik Büro, Özel Harekat ve Asayiş Büro ekiplerince yasadışı bahis oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki bir adrese giren ekiplerce, binanın alt katının bir kısmının kahvehane şeklinde bir kısmının ise internet kafe olarak dizayn edildiği görüldü. Ekiplerce, internet kafe kısmında oturan 4 şahsın yasa dışı bahis oynadığını gören ekipler, kahvehane kısmındaki 5 şahsın 101 diye tabir edilen oyun oynadıklarını tespit etti.

İSTANBUL EMNİYETİ’NDEN HUZUR OPERASYONU

FETÖ'DEN ŞÜPHELİ OLMUŞ

Adreste yapılan aramada, 2 adet havalı tabanca ele geçirildi. İş yeri yetkilisi olduğu tespit edilen Uğurcan Ç. ve Servet Y. isimli şahıslar hakkında idari işlem uygulandı. Servet Y.'nin bakılan GBT'sinde çeşitli suçlardan aranmasının olduğu görülürken ayrıca FETÖ/PDY'den şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Operasyon sırasında aynı binanın yan kısmına 4 şahsın kaçtığı görülmesi üzerine kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu Emre K., Ahmet T., Hüseyin T. ve Ferhat Ç. isimli şüphelilerin yakalandığı yerde çok sayıda silah ve mermi bulundu. Emre K. Ferhat Ç. ve Ahmet T.'nin çok sayıda suçtan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

6 GÖZALTI

Şüpheliler işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Emre K., Ahmet T., Hüseyin T. ve Ferhat Ç. hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan, iş yeri yetkilileri Servet Y. ve Uğurcan Ç. hakkında ise yasadışı bahis oynatmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.