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ile arasında kavgası

Gazeteci , 'li hakkındaki iddiaları gündeme getirince canlı yayına bağlanan Tezcan'la sert bir tartışmaya girdi.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 01:52 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 02:10
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

'in CNN Türk canlı yayınında, eski Milletvekili 'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'la ilgili iddialarını dile getirmesinin ardından telefonla yayına bağlanan Tezcan, Şener'in sözlerine tepki gösterirken ikili arasında sert bir tartışma yaşandı.

NEDİM ŞENER: "SİZİ İŞLETMİŞLER"
Nedim Şener, Tezcan'ın Pensilvanya'ya gittiği şeklinde bir şey söylemediğini, söz konusu söylemin de kendisine ait olmadığını, Bülent Tezcan'ın birileri tarafından 'işletildiğini' belirtti.

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

"ABD'YE HALI SATMAYA MI GİTTİN"
Tezcan ise ABD'ye bir kuruluşun davetlisi olarak gittiğini söylerken "Benim Fetullahçılarla herhangi bir alışverişim yok." dedi.

Bunun üzerine Şener, Tezcan'a "ABD'ye niye gittin halı satmaya mı? Hangi kurumun davetiyle gittiğinizi nasıl bilmezsiniz? Sizin partilileriniz FETÖ'nün yayın organlarının önünde nöbet tutmadı mı? Siz nasıl Atatürk'ün partisisiniz" sözleriyle karşılık verdi.

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Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası
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