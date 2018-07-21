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örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

ve örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, müşteki ve itirafçıların verdiği ifadeler sonrasında örgütün şifreli konuşmaları deşifre edildi.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 07:47
Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü

ve grubunun 8 aylık dinlenen telefon görüşmelerinde kullanılan şifreli görüşmeler, itirafçı ve müştekilerin verdiği bilgilerle deşifre edildi. Örgüt üyelerinin birbirleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde kullanılan bazı kelimelerin şifreleri iddalara göre şöyle sıralandı:

İŞTE ŞİFRELİ KONUŞMALAR

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Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü
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