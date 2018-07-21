Örgütün ‘marka’ oyunu bozuldu

Cınsel istismardan askeri casusluğa kadar 31 suçlamanın yöneltildiği Adnan Oktar
'ın el konulan şirketi NT Marka ve Yönetim Danışmanlık İnşaat Ltd. AŞ. üzerinden 2007'de kendi ismini marka olarak tescil ettirdiği ortaya çıktı. Marka tescili başvurusunda bulunan kişinin ise Oktar'ın kediciklerinden Zehra Pınar Yola olduğu öğrenildi. Oktar'ın marka başvurusunu ticaret ve hizmet alanında yaptığı, mahzenlerinde pek çok antika eşya bulunan örgüt elebaşının sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri vermek için de başvurduğu görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verilerek Metris Cezaevi
'ne gönderilen Adnan Oktar'ın 2007'de Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) ismini marka olarak tescil ettirdiği tespit edildi. Oktar'ın söz konusu şirketi psikolojik sorunları nedeniyle örgütten ayrılmak isteyen Pınar Zehra Yola'yı borçlandırarak kurduğu öğrenildi. Bu şekilde Yola'nın örgütten uzaklaşmasını da engelleyen Oktar marka başvurularını da bu şirket üzerinden yaptı. HEPSI IPTAL EDILECEK
Öte yandan TPE'nin en son 6 Temmuz 2017'de markasını güncelleştiren Oktar'ın tüm başvurularını ve markalarının iptaline yönelik çalışma başlattığı öğrenildi. Oktar'ın el konulan şirketleri adına da pek çok marka başvuru kaydı bulunduğu öğrenildi.