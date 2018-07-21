Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

Son Dakika: , Edirne F Tipi Cezaevi'nde

Son dakika haberi... ,  konulduğu 'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Edirne F Tipi Cezaevi'nde, 'nin eski Eş Genel Başkanı ile Hakkari eski milletvekili da bulunuyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 16:43
Son Dakika: Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan , konulduğu 'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

ADNAN OKTAR EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.

Gözaltındaki Adnan Oktar ile ilgili yeni detaylar! FETÖ'cü Opçin ve Baransu ile görüşmüş

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE ABDULLAH ZEYDAN DA AYNI CEZAEVİNDE

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, 'nin eski Eş Genel Başkanı ile Hakkari eski milletvekili da bulunuyor.

Adnan Oktar'ın dijital arşivinden ilk görüntüler ortaya çıktı! Cinsel içerikli görüntüler...
Son dakika: Adnan Oktar soruşturmasında iğrenç detaylara bir yenisi daha eklendi!
Son Dakika: Adnan Oktar'ın 'Kedicikler'ine o ilaçları yazan doktorun kim olduğu ortaya çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN