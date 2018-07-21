Son Dakika: Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
ADNAN OKTAR EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.
Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracığıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.
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SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE ABDULLAH ZEYDAN DA AYNI CEZAEVİNDE
Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.