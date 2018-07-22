Son dakika: Adnan Oktar tedbir amaçlı gözlem odasına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

GÖZLEM ODASINA ALINDI

Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. DHA'nın haberine göre, Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.

GÖZLEM ODASI NEDİR?

Cezaevlerinde duvarları süngerle kaplı iki 'gözlem odası' bulunuyor, bu odalar mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılıyor. Mahkumlar, kendilerine, kuruma, devletin malına ve diğer mahkumlara zarar vermemeleri için bu gözlem odalarında, sakinleşene kadar birkaç saatliğine tutuluyor. Hiçbir koğuşta kamera kaydı yapılmıyor ancak bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.