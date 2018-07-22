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Son dakika: tedbir amaçlı gözlem odasına alındı

merkezli gerçekleştirilen operasyonda tutuklanarak 'ne konulan ardından Edirne F 'ne nakledildi. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılan gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına 'nun karar vereceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.7.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 01:40
Son dakika: Adnan Oktar tedbir amaçlı gözlem odasına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından 'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F 'ne nakledilmesine karar verildi.

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GÖZLEM ODASINA ALINDI

Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. DHA'nın haberine göre, Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına 'nun karar vereceği belirtildi.

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GÖZLEM ODASI NEDİR?

Cezaevlerinde duvarları süngerle kaplı iki 'gözlem odası' bulunuyor, bu odalar mahkumların kendilerine ve kuruma zarar vermemeleri amacıyla tedbir amaçlı kullanılıyor. Mahkumlar, kendilerine, kuruma, devletin malına ve diğer mahkumlara zarar vermemeleri için bu gözlem odalarında, sakinleşene kadar birkaç saatliğine tutuluyor. Hiçbir koğuşta kamera kaydı yapılmıyor ancak bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.

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Son dakika: Adnan Oktar tedbir amaçlı gözlem odasına alındı
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