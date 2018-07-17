Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Hürriyet gazetesine konuşan Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Adnan Oktar örgütüne ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.
Adnan Oktar'a operasyon için neden yıllarca beklendi?
Adnan Hoca bir tarikat değil, dinle falan da ilgisi yok. "Neden 19 yıl beklediler" sorusuna takılmayın. Şu anda bu operasyonu yapan yetkililere destek vermemiz gerekir. Kamuoyu oluşturmamız lazım, halk bu operasyonu sahiplenmeli. Kimse siyaseten engellemesin diye sahip çıkmak gerekiyor. Çok zor bir operasyon. İçten, dıştan müdahale gelebilir.