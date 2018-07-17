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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"

Giriş Tarihi: 17.07.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 10:24
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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Son dakika haberi... 1999 yılında 'la ilk mücadeleyi başlatan Sadettin Tantan "Bir magazin, kedicik olayı gibi bakılmamalı. Çok zor operasyon, destek olmak lazım. PKK-PYD'yi, 'yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar'ı da bundan ayrı düşünmeyin" dedi.

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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Türkiye, günlerdir Adnan Hoca olarak bilinen örgütüne operasyonu konuşuyor. 1999'da örgüte yönelik ilk operasyonu başlatan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, örgütün elinde çok uzun yıllardır büyük bir arşiv olduğuna dikkat çekerek, "Şantaj mekanizmasını işletiyorlar ve mal varlıklarını böylece büyütüyorlar. Yabancı istihbarat örgütleriyle çetrefil ilişkiler kurulmuş. Neslimiz büyük tehdit altında" dedi.

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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Hürriyet gazetesine konuşan Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, örgütüne ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Adnan Oktar'a operasyon için neden yıllarca beklendi?

Adnan Hoca bir tarikat değil, dinle falan da ilgisi yok. "Neden 19 yıl beklediler" sorusuna takılmayın. Şu anda bu operasyonu yapan yetkililere destek vermemiz gerekir. Kamuoyu oluşturmamız lazım, halk bu operasyonu sahiplenmeli. Kimse siyaseten engellemesin diye sahip çıkmak gerekiyor. Çok zor bir operasyon. İçten, dıştan müdahale gelebilir.

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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Yakalanmasıyla çok insanın uykusu kaçmış mıdır?

Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan örgüt Adnan Hoca'nın örgütüdür. Teknik takiple siyaseti ve basını teslim alanlar bunlardır. Gazete sahiplerinden, yayın yönetmenlerine, milletvekillerine arşivledikleri çok kişi vardır. Teknik takipte kullandıkları teknoloji o zaman polisin elinde bile yoktu. Arşivledikleri milletvekilleri sonradan bana teşekküre geldiler. Ama bunlar arasında özür dileyecek misin diye önerge verenler de oldu.

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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

1999'da ilk operasyonu düzenlediğiniz dönemde mi tanıdınız Adnan Oktar'ı?

Daha eskiye gidin. Adnan Hoca ismi kamuoyunda yeni yeni duyulmaya başladığı zaman bazı aileler "Çocuklarımızı kurtaramıyoruz" diye bana gelip gidiyorlardı. O zaman o çocuklar üniversitede okuyorlardı.

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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Göreviniz neydi o zaman?

Emniyetteydim ama etkin bir görevde değildim. O konuda etkin olan arkadaşlara bu konuyu iletiyordum. Polis bir takım çalışmalar yapıyordu ama sonuca gidemiyordu. Tam tarihi hatırlamıyorum ama çok aile bu durumdan mustaripti. Tabii o zaman bu kadar şöhretli bir Adnan Hoca yoktu.

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Son Dakika Haberi... "’yü kim kullanıyorsa ’ı da o koruyor"
Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

Hatırlıyorum, o yıllarda buluşma noktaları Bebek'ti… Basına Bebek Camii'de kıldıkları namazlar yansırdı…

Üniversite gençliğini avladıkları yıllardı o yıllar. Bu yapının geçmişten itibaren bütün çıplaklığıyla ortaya çıkması lazım.

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