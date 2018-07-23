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Bugün ! Basın Bayramı nedir?

Bugün ! Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Bu sene 110'uncu Basın Bayramı'nı kutluyor...

Giriş Tarihi: 24.7.2018 00:23 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 00:32
Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı! Basın Bayramı nedir?
1908 tarihinde Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve " olarak kutlanıyor. Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görüyor. Kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi gören basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geliyor.
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Bugün 24 Temmuz Basın Bayramı! Basın Bayramı nedir?
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