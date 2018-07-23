Meclis'te bedelli askerlik mesaisi bugün başlıyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 13.00'te toplanacak ve Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek.

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu?



BEDELLİ ÖNCE KOMİSYONDA SONRA GENEL KURUL'DA



Bedelli düzenlemesinin de içinde yer aldığı Torba Teklife göre, 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan yükümlüler, istekleri halinde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15 bin Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar çevrilebilen yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YIPRANMA HAKKI



Teklif ile sağlık mesleği mensuplarına bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılarak bu kapsamda dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor. 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilmesine imkan sağlanacak.



Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanununda değişiklik öngörülüyor. İkramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.



Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılacak.



OHAL SONRASI DÜZENLEMELERİ İÇEREN TEKLİF GENEL KURUL'DA



Meclis Genel Kurulu'nda bugün OHAL sonrası düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.



Teklife göre, vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.