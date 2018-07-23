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Operasyon sabahı kayıplara karıştılar... Kilit isimler firarda!

ve grubuna yönelik operasyonda firari olan 48 kişi arasında örgütün kilit isimlerinin de yer aldığı öğrenildi. Polis tarafından arananlar arasında, örgütün 2 numarası Yavaş, doktoru Cihat Gündoğdu, villadaki idari işlerden görevli mürid Ali Tulum, Oktar grubuna milyonluk mallarını satarak yardımda bulunduğu öne sürülen ve kamera odasından sorumlu olduğu iddia edilen işadamı 'nün de yer aldığı belirtildi. Firari isimlerin reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği suçlamalarından arandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.7.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 02:30
Operasyon sabahı kayıplara karıştılar... Kilit isimler firarda!

ve grubuna yönelik merkezli 5 ilde 11 Temmuz günü düzenlenen operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor. Polis hakkında gözaltı kararı bulunan 48 kişiyi yakalamaya çalışıyor. Polis tarafından yapılan uzun takipler sonucu Adnan Oktar grubunun şeması çıkartıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre şemaya göre bazı kilit isimlerin de firarda olduğu belirlendi.

MİLYONLUK İŞHANLARINI SATMIŞ

Aranan 48 kişi arasında Adnan Oktar'ın önemli adamlarından biri olan 'nun ismi de yer alıyor. Uzun süredir Oktar grubunda yer aldığı belirtilen Tınarlıoğlu'nın, Yeşildirek ve Eminönü'ndeki milyon liralık işhanlarının satışından elde ettiği parayla örgüte yardım ettiği öne sürülüyor.

YURTDIŞINA KAÇTIKLARI SANILIYOR

Habertürk'ün haberine göre, Oktar grubunda yer aldığı belirtilen önemli isimlerden biri de işadamı . Köprülü'nün 15 yıldır Oktar'ın kamera odasından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Arananlar arasında ayrıca gıda intoleransı testi şirketinin sahibi Ferit Rahvan Erdemci, Romanya'dan sorumlu olduğu ileri sürülen Erkan Mamati, Yavaş ve doktor Muhammet Cihat Gündoğdu gibi isimler yer alıyor. Polisin yaptığı çalışmalarda firardaki şüphelilerin bir çoğunun yurt dışında olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Habertürk

Tarkan Yavaş

Adnan Tınarlıoğlu

Erdem Rahvancı

Cihat Gündoğdu

Ali Tulum

İbrahim Seral Köprülü

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Operasyon sabahı kayıplara karıştılar... Kilit isimler firarda!
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