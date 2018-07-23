Son dakika: "Ortak imza ile Meral Akşener'i aday göstereceğiz"

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongrekararı alındı. Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine, İYİ Parti Milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı. Toplantı öncesi ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, girişte basın mensuplarının sorularını cevapladı.





'GENEL BAŞKANIMIZ TEK ADAY OLACAK'

Koncuk, herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyerek, "Hayırlı uğurlu olsun, sıkıntı yok, Allaha şükür. Genel başkanımız tek aday olacak bu genel kurulda ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bir basın mensubunun 'İstifa söylentisi çıktı' sorusuna Koncuk, "Hayır istifa yok. Aldığımız genel kurul kararıdır. Partimizin geçmiş yaşadıklarını değerlendirdik son derece olumlu çalıştay geçti aslında. Aslında genel başkanımız Türkiyede tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe bir mesaj da vermiştir, yani koltuğuna yapışıp kalan siyasi liderlerle Türkiyenin bir yere varamayacağını biliyoruz. Parti içerisinde yaşanan her şeyi üstlenen bir genel başkan bir cesur genel başkandır. Dolayısıyla çok sert tartışmalar yok normal demokrasi içerisinde böyle tartışmalar elbet olacak, bunlar gayet normaldir. Onu bilmiyorum onu duymadım. Genel başkanımız parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti'dir. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur ve örnek bir duruştur. Milletimizin bu tarafına dikkat etmesi gerekir, değerlendirmesi gerekir. İYİ Parti'de sıkıntı yok yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kimsenin bir şüphesi olmasın, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bahçeli'den İYİ Parti'nin kongre kararına ilk yorum

ŞENOL BAL: KONGREYE GİDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal ise "Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz" dedi.

Meral Akşener: "Aday olmayacağım"

AYTUN ÇIRAY: ORTAK İMZAYLA AKŞENER'İ ADAY GÖSTERCEĞİZ

Afyon'da İYİ Parti'nin çalıştayı yapıldı. Bu toplantının son gününde serbest tartışma ortamı içinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın Genel Başkan Türk siyasi tarihinde pek az görülecek üzere ve aslında başarılı olduğumuz halde kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti'yi olağanüstü kurultaya çağırdı. Doğrusu bunu diğer liderler için bir ders olur diye düşünüyoruz. Genel Başkan bu açıklamadan sonra bir tweet atarak aday olmayacağını açıkladı. Bu kendi iradesidir ama bu partinin en altından en üst kademesine kadar bir irade ortaya çıktı. Bu irada de sayın genel başkanımızın ortak imzalarıyla genel başkan adayı gösterilmesidir. Büyük kurultayı Ağustos ayı içerisinde yapma kararı alınmıştır.