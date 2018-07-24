FETÖ'nün ağır topları büyük panikte!

"Gülen'in bir gülüşüne servetimi feda ederim" diyen firari FETÖ'cü Akın İpek'in İngiltere'de gözaltına alınıp pasaportuna el konulması örgüt üyeleri arasında büyük bir paniğe sebep oldu.

İngiltere'de yaşayan FETÖ'cüler Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Kerim Balcı'nın yaşanan son gelişmelerden sonra büyük bir panik yaşadığı ve ABD'ye kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı. FETÖ'cülerin yaşadığı bu korku diğer Avrupa ülkesinde yaşayan örgüt üyeleri arasında da paniğe neden oldu.

Hayati Küçük

"İPEK'İN İADESİ EMSAL OLUR"

FETÖ'nün örgüt yapılanmasını iyi bilen Uluslararası Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük, Akın İpek'in gözaltına alınmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Küçük açıklamasında, "Bize gelen sıcak bilgilere göre; Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Kerim Balcı İngiltere'den kaçma planları yapıyor. İngiltere, İpek gibi önemli bir finansörü iade ederse bu emsal teşkil eder ve bütün Avrupa köşeye sıkışır" dedi.