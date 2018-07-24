İsrail'in skandal kararına Erdoğan'dan sert tepki!

ŞİMDİ MÜNBİÇ'TE YENİ BİR DÖNEM AÇIYORUZ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile yaklaşık 4 bin kilometrekare alanı Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirdik. Şimdi Münbiç'te yeni bir dönem açıyoruz. Hudutlarımızda tek bir terörist kalmayana kadar, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine geri dönene kadar operasyonlarımız sürecektir. Gerçek dostlarımız bu mücadelede yanımızda olanlardır. Türkiye'ye yönelik böyle tehditlere rağmen, teröristlerin yanında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim.

İSRAİL'İN SKANDAL KARARI...

Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Hiç şüphesiz bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. Karşımızda kendisi dışında hiç kimsenin hukukunu tanımayan bir devlet vardır. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun kanıtıdır. İsrail'in bu düzenlemeden sonra siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Hitler'in ari ırk anlayışı ile bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye olarak, İsrail yönetiminin haksızlıklarına karşı çıkmayı sürdüreceğiz.

BUGÜN TÜRKİYE HER ALANDA İTİBARLI BİR ÜLKE HALİNE GELMİŞSE...

Günümüz dünyasında bağımsızlığın, hedeflere ulaşmanın yolu imandan, inançtan, çalışmaktan geçiyor. Bir de siyaseti, diplomasiyi, ekonomiyi eklemek gerekiyor. Bugün Türkiye her alanda itibarlı bir ülke haline gelmişse bunda en büyük pay milletimize olan inancımızdır. Hem milletimize hem kendimize inandık, güvendik hem de ülkemizi büyüttük. Son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırıyla birlikte ekonomik hançerin sırtımıza saplanma nedeni budur. Tüm milletimiz emin olsun ki kazandıklarımız karşısında bu faturanın hiçbir kıymeti yoktur.

EKONOMİK OLARAK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİZ

Çok yakında, ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını engelleyemiyorlar. Şöyle sağlam bir hamleyle bu sıraları öne taşımanın önünde hiçbir mani yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen konut edindirme yardımını kim gerçekleştirdi, biz gerçekleştirdik. Bunlar öyle ufak, basit rakamlar değil.

BİZ BUNU YAPTIK, NEREDEYDİ CHP?

Doların çok düşük seviyede olduğu dönemde, bu kesintiler için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira konut edindirme yardımı için de 8,5 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödeme yaptık. Bunu biz yaptık; neredeydi CHP, neredeydi diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik, bu devletin memuruna, işçisine borcu biz ödedik. 15 yıl geçti bunlar unutuldu.