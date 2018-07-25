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'den son dakika kurultay açıklaması!

Son dakika haberi... Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin 2. Olağanüstü Kurultayı'nın 12 Ağustos'ta yapılacağını ve 'i yeniden aday göstereceklerini belirterek, "Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, Sayın Akşener üzerine." dedi. Meral Akşener, İyi Parti'nin 'daki çalıştayında seçim sürecine ilişkin yapılan tartışmalar sırasında salondan ayrılmıştı, partililer arasında o gün yaşanan gerilim sonrasında Akşener, İyi Parti'nin seçimli kurultaya gideceğini ve kendisinin aday olmayacağını ifade etmişti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 16:52
İyi Parti'den son dakika kurultay açıklaması!

Genel Sekreteri Aytun Çıray, bugün yapılan partinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından, AA muhabirine açıklamada bulundu.

KURULTAY 12 AĞUSTOS'TA

Çıray, Divan'ı 12 Ağustos'ta yapılacak kurultay çalışmaları için topladıklarına işaret ederek, toplantıda, divan üyelerinin kendi görev alanlarıyla ilgili çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduklarını söyledi.

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MERAL AKŞENER, ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Akşener'in bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "partisinin olağanüstü kurultayda aday olmayacağı" açıklamasını divan toplantısında öğrendiklerini belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Toplantıyı yaparken biz, 'in bugünkü paylaşımı Twitter'a düştü. Biz de oradan haberdar olduk. Bunun üzerine konuyu tekrar değerlendirdik. Başkanlık divanı toplantısında grubu temsilen, Grup Başkanımız Ahat Andican da vardı. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda grup ve başkanlık divanı olarak tek adayımızın Meral Akşener olduğunu tekrar teyit ettik."

"B PLANIMIZ YOK"

İYİ Parti'nin demokratik bir parti olduğunu, Akşener aday olsa da başka adayların çıkabileceğini ve bunu saygıyla karşılayacaklarını aktaran Çıray, "Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, sayın Akşener üzerine." ifadesini kullandı.

KONGRE 12 AĞUSTOS'TA, ATO CONGRESİUM'DA

Çıray, kurultay sürecinin başladığını ve kurultayın 12 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılacağını kaydetti.

Akşener, partisinin pazar günü gerçekleştirilen kampında yaşanan tartışmalar üzerine olağanüstü kongre kararı almış ve kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

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İyi Parti'den son dakika kurultay açıklaması!
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