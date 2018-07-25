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Son Dakika: 155 bin 350 kişinin larındaki iptal şerhleri kaldırıldı

Son dakika haberi... nca, 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle larına konulan nin, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:26
Son Dakika: 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki iptal şerhleri kaldırıldı

ndan yapılan açıklamada, Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

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Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" ifadesine yer verildi.

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Son Dakika: 155 bin 350 kişinin pasaportlarındaki iptal şerhleri kaldırıldı
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