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Son dakika: 'den 'a yardım eli

İstanköy Adası- seferinde arızalanan bayraklı yolcu feribotu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma botuyla Bodrum Limanı'na getirildi.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 20:38 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 21:13
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli

bayraklı yolcu feribotu, 'nın ilçesi Görecek Adası açıklarında arızalandı. 168 yolcusu olduğu belirtilen feribot, ihbar üzerine bölgeye giden "KIYEM 2" isimli kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Limanı'na çekildi.

Kurtarma botuna Komutanlığı botu da eşlik etti. Burada zodyak botlarının da yardımıyla gümrük alanına yanaştırılan feribottan güvenli şekilde karaya indirilen yolcular, daha sonra gümrükten geçti.

Kurtarma botunun kaptanı İlhami Şerifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arızalanan yolcu feribotuna kısa sürede ulaştıklarını ve 168 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştırdıklarını söyledi.

15 DAKİKADA ULAŞTI

Yolculardan Tayfun Hazır da yabancı uyruklu yolcuların bazılarının ilk başta tedirginlik yaşadığını, ancak kurtarma ekibini görünce sevindiklerini ifade etti.
Feribotun Bodrum'daki acente yetkilisi Metin Önder de feribotta iki makinenin de arızalandığını belirterek, "Haber alındıktan sonra 2-3 dakika içerisinde hareket ettik, 15 dakikada ulaştık. Yedekleyip limana getirdik." dedi.

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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a yardım eli
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