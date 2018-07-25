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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

'da meydana gelen büyük yangın faciasının ardından ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2018 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2018 09:16
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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı.

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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi.

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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 11'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, 100'den fazla kişinin ise kayıp olduğu tahmin ediliyor. Ölü sayısının da yükselmesinden endişe ediliyor.

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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

Yüksek Mahkemesi, yangınlar için soruşturma açılması emri verirken, ölenlerin kimlik tespit çalışmalarına da başlandı.

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'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler
Yunanistan'daki yangın faciasından dehşete düşüren kareler

Polonya Dışişleri Bakanlığı iki Polonyalı turistin yangında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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